AeroVironment Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Dividendenrendite von Aerovironment liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche von 17,04 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu Aerovironment diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysten stehen insgesamt positiv zu Aerovironment, mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten für Aerovironment liegt im Durchschnitt bei 110 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -14,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht" und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Aerovironment eine Performance von 48,74 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +34,96 Prozent im Vergleich zur Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Aerovironment um 22,25 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.