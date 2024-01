AeroVironment Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Analystenbewertung für Aerovironment sieht insgesamt positiv aus, da 3 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 110 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -10,97 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Aerovironment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aerovironment-Aktie derzeit mit einem Wert von 72,07 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 59 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Aerovironment-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +15,41 Prozent aufweist, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Hingegen zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -1,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.