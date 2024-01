AeroVironment Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Aerovironment festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aerovironment beträgt momentan 51,96 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,85 Punkten, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 49. Das bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Aerovironment die Börse 49,22 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung, daher erhält die Aktie auf Grundlage des KGV eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) betrachtet, die aktuell bei 109,17 USD verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 124,33 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +13,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 127,05 USD, was einer Differenz von -2,14 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".