AeroVironment Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Aerovironment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 403,95 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -350,97 Prozent für Aerovironment führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 242,92 Prozent, was bedeutet, dass Aerovironment um 189,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aerovironment liegt bei 49,65, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Aerovironment für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, und es gab kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird Aerovironment insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Aerovironment fällt positiv aus, mit 3 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Aerovironment vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 110 USD angesiedelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -11,6 Prozent erzielen könnte, da ihr aktueller Preis bei 124,44 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.