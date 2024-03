AeroVironment Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie des Unternehmens Aerovironment weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aerovironment mit einem aktuellen Wert von 28,67 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich hingegen eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend positive Bewertungen für Aerovironment. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der Beurteilung der Aktie im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In diesem Zusammenhang wird Aerovironment als neutral eingestuft, da die Diskussionsaktivität durchschnittlich ist und die Stimmungsänderung kaum merkliche Veränderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Wert bewertet.