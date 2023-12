AeroVironment Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aerovironment-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 47. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,87 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Aerovironment.

Im Hinblick auf die Dividende weist Aerovironment eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 16,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 16 Prozent. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerovironment 49, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 als überbewertet gilt. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung zur Aerovironment-Aktie auf langfristiger Basis fällt hingegen positiv aus, da von insgesamt 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut" einstufen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 110 USD, was einer Erwartung von -13,77 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

AeroVironment kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich AeroVironment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AeroVironment-Analyse.

AeroVironment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...