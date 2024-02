AeroVironment Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Aerovironment-Aktie zeigt starke Performance in den letzten 12 Monaten

Die Aktienkurse von Aerovironment haben in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 4,78 Prozent, was einer Outperformance von +48,2 Prozent für Aerovironment entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 5,04 Prozent im letzten Jahr um 47,94 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Aerovironment ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Aerovironment. In den vergangenen beiden Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt und die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und bei Aerovironment wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten haben die Aktie von Aerovironment in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung. Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 110 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 120,64 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -8,82 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Aerovironment-Aktie eine starke Performance in den vergangenen 12 Monaten, eine positive Anleger-Stimmung und eine überwiegend positive Einschätzung von Analysten.