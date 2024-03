AeroVironment Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. In Bezug auf die Aerovironment-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Gut"-Rating für Aerovironment.

Die Analysten bewerten die Aerovironment-Aktie langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Einschätzung abgeben. Kürzerfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats ebenfalls eine positive Einschätzung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 115 USD, was einer Erwartung von -28,08 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Die Diskussionsintensität deutet allerdings darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Aerovironment erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -17,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" darstellt.