AeroVironment Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse zeigt, dass Aerovironment aktuell ein "Gut"-Rating aufweist, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 111,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 123,24 USD liegt, was einer Abweichung von +10,65 Prozent entspricht. Dies deutet auf einen positiven Trend hin. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 124,24 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Infolgedessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Aerovironment aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Aerovironment eine Rendite von 0 % auf, was 17,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Anhand von Analystenbewertungen erhält die Aerovironment-Aktie ein durchschnittliches "Gut"-Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf bisherigen Kurszielen könnte die Aktie um -10,74 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet beträgt das KGV 49,22 und liegt damit 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.