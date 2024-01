Aeris Resources Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse der Aktie von Aeris ergibt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7-Wert von 22,22 deutet auf eine positive Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 49,28 eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer neutralen Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,33 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,145 AUD liegt, was einer Abweichung von -56,06 Prozent entspricht und zu einer negativen Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.