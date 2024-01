Aeris Resources Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Aeris liegt derzeit mit einem Kurs von 0,125 AUD um 3,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -60,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Aeris eingestellt waren. Es gab drei positive und acht negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Aeris daher eine Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Aeris eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird anhand der sozialen Medien ausgewertet, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, erhält Aeris in diesem Punkt eine Bewertung als "Gut". Die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine Bewertung als "Neutral" vergeben wird. Zusammengefasst erhält Aeris für diese Stufe daher ein Rating als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aeris als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Aeris daher mehrheitlich neutrale Bewertungen in verschiedenen Kategorien.