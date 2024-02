Die Ära der 16MP-Überwachung - Reolink Duo 3 PoE setzt den Startschuss

Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) -Diese Dual-Objektiv Kameras verfügen über brandneue Features, wie z. B. branchenführende Auflösung von 16 Megapixel, aktualisiertes Image-Stitching für umfassenden 180-Grad-Stream, die innovative Funktion Bewegungsspur usw.Reolink ist stolz darauf, seine branchenführende 16MP Überwachungskamera-Serie vorzustellen. Das Dual-Objektiv-Modell mit 180° Panorama, Reolink Duo 3 PoE, ist ab heute bei Amazon und Reolink.com erhältlich und im Mai 2024 werden noch die Dome-Version und die vandalismusgeschützte Version veröffentlicht. Mit der 16MP-Serie gehört das Problem der niedrigen Bildqualität der Vergangenheit an, mit dem Verbraucher bei vielen herkömmlichen binokularen Kameras konfrontiert sind.„Unsere Updates setzen die Messlatte für Sicherheitstechnologie noch höher." Fabrice Klohoun, Marketing Manager bei Reolink, sagte: „Mit der Duo 3 PoE-Kamera können Verbraucher und Geschäftsinhaber einen Vorgeschmack auf die wegweisende Serie bekommen."Das Flaggschiff Duo 3 PoE wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen an die Bildqualität bei der Videoüberwachung gerecht zu werden. Die Kamera verfügt über zwei 4K-Sensoren und einen leistungsstarken Quad-Core-SoC-Chip, der ein breites Sichtfeld und mit 16 Megapixeln bis zu doppelt so scharfe Bilder liefert wie vergleichbare Modelle von Mitbewerbern.Mit der Hochauflösung sind Dinge wie Gesichter oder Nummernschilder der Fahrzeuge aus einer erstaunlichen Entfernung von bis zu 24 Metern heranzuzoomen und deutlich zu erkennen. Erwähnenswert ist auch, dass die ursprünglichen zwei Bilder aus den zwei Objektiven aufgrund des Dual-Image-Stitching-Algorithmus der 3. Generation mit minimaler Verzerrung und Überlappung zusammenfügt wird, um den Verlust wichtiger Details zu vermeiden.Überdies bietet das Gerät eine neue Bewegungsspur-Funktion, mit der die Aktivitäten einer Person in einem Bild mit Zeitstempeln angezeigt werden können. Ohne Pufferung von Videomaterial. Alles wird auf einen Blick klar.Zudem tragen die smarten Features wie KI-basierte intelligente Bewegungserkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren, verbesserte Nachtsicht usw. zu einer Premium-Überwachungslösung bei.Um die Markteinführung zu feiern, ist die Duo 3 PoE, ursprünglich 219,99 Euro pro Stück, vom 21. bis 29. Februar auf Reolink.com oder Amazon mit einem Rabatt von 10 % erhältlich, und mit dem Code PRD3PEU10 gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 10 % auf 175,99 Euro.Mehr Informationen über die Reolink Duo 3 PoE finden Sie auf Reolinks offizieller Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4096815-1&h=2729352170&u=https%3A%2F%2Freolink.com%2Flp%2F16mp-security-camera%2F%3Futm_source%3Deupr%26utm_medium%3Dprnewswire%26utm_campaign%3Dreolink16mp&a=Reolinks%C2%A0offizieller%C2%A0Website).Über ReolinkReolink, ein internationaler Pioneer im Bereich Smart Home liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Reolink hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden hochwertige Überwachungsysteme mit einer umfassenden Produktauswahl zu bieten. Die Sicherheitslösungen von Reolink ermöglichen mehr als 2 Millionen Haushalten kompromisslose Sicherheit in über 200 Ländern & Regionen mit den marktführenden Überwachungsprodukten. Für mehr Info besuchen Sie bitte reolink.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4554031/Reolink_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4096815-1&h=1249805171&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4554031%2FReolink_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2241525%2F4554031%2FReolink_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-ara-der-16mp-uberwachung--reolink-duo-3-poe-setzt-den-startschuss-302067321.htmlPressekontakt:pr-de@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuell