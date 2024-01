AerSale Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird der RSI für Aersale mit einem Wert von 93,66 als überkauft eingestuft, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Signal.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 1 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei das Wertpapier durchschnittlich als "Gut" bewertet wurde. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 82,29 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Aersale auf 14,97 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 11,52 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz von -23,05 Prozent zum GD200 und -17,6 Prozent zum GD50.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit in der Gesamtbetrachtung eine eher negative Einschätzung für Aersale basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.