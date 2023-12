AerSale Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aersale-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 15,24 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,89 USD, was einem Unterschied von -15,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit 14,76 USD bzw. 14,76 USD ebenfalls negative Abweichungen auf, wodurch die Aersale-Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Analysteneinschätzung für Aersale ist ebenfalls positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 21 USD und einer "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Aersale-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus charttechnischer Sicht, eine "Schlecht"-Einschätzung bezüglich des Sentiments und Buzz, sowie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung.