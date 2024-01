AerCap-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Aercap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 124,55 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus dem Bereich Handelsunternehmen und Distributoren liegt Aercap mit 216,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt sich jedoch ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs der Aercap von 72,35 USD einen Abstand von +17,13 Prozent zum GD200 (61,77 USD) aufweist. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 67,92 USD ein positives Signal, da der Abstand +6,52 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aercap-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aercap liegt bei 45,65, was als neutrale Situation gewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 39 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aercap insgesamt 5 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Auch die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 12,51 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Aercap daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.