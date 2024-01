AerCap Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Aercap wurde in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bereichen analysiert, um ihre Entwicklung und Bewertung zu beurteilen. Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aercap-Aktie betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen lag dieser bei 62,08 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 73,09 EUR lag, was einer positiven Abweichung von 17,74 Prozent entspricht. Auch über einen Zeitraum von 50 Handelstagen lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führte.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Aercap derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führte. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" erzielte die Aktie von Aercap eine Rendite von 19,44 Prozent, was 12,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite bei 8,2 Prozent, wobei Aercap um 11,24 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.