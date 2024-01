AerCap Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Aercap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,44 Prozent erzielt, was 12,44 Prozent über dem Durchschnitt (7 Prozent) der Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,24 Prozent, und Aercap übertrifft diesen Wert um 11,21 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Aercap beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Aercap eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Aercap beträgt 36,36 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,46 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Aercap für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Aercap festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Aercap daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.