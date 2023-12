AerCap Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Aercap abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 81,4 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 74,32 USD einem potenziellen Anstieg um 9,53 Prozent entspricht. Daher wird die Aercap-Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aercap-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,68 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 74,32 USD um 20,49 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 67,64 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aercap-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als positiv eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Aercap derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aercap-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, obwohl die Dividendenrendite als negativ eingestuft wird.