Aequus Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Für die Aequus-Aktie ergibt sich ein RSI25-Wert von 75, was auf eine negative Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,04 CAD für die Aequus-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,025 CAD, was einen Unterschied von -37,5 Prozent darstellt und somit zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aequus-Aktie demnach eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein negatives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aequus-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich ein neutrales bis negatives Bild für die Aequus-Aktie. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Aequus-Aktie in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anlegerstimmung und das Sentiment.