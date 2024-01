Aequus Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Aequus keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Aequus in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aequus derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aequus-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aequus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,025 CAD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -16,67 Prozent darstellt. Aufgrund dieser kurzfristigeren Basis wird Aequus auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aequus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In den letzten 25 Handelstagen war der RSI jedoch überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammenfassend erhält Aequus daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Aequus derzeit mit "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen in den verschiedenen Kategorien bewertet wird.