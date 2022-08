Aequus Aktie: So kann man sich irren!

Aequus, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 12:58 Uhr) mit 0.065 CAD sehr stark im Minus (-5.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aequus entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Aequus erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -62,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 102,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -164,53 Prozent im Branchenvergleich für Aequus bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 84,73 Prozent im letzten Jahr. Aequus lag 146,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Aequus. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aequus daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aequus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die Aequus ist mit einem Kurs von 0.065 CAD inzwischen -7,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -27,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

