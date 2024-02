Aequus Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Aequus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,02 CAD weicht somit um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,03 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um -33,33 Prozent abweicht und somit auch ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik der Aequus-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aequus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Aequus liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt, dass Aequus auf dieser Basis überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite der Aequus-Aktie bei -16,67 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,97 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Aequus mit 1,3 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.