Aequus Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Aequus hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,025 CAD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieses deutlichen Unterschieds wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -16,67 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aequus-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Aequus in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Aequus in etwa genauso häufig diskutiert wurde wie üblich, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aequus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel mit 0 % deutlich weniger aus (Branchendurchschnitt: 1,79 %). Dies führt zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt wird die Aktie von Aequus aufgrund der charttechnischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien, der Anleger-Stimmung und der Dividende als "Schlecht" bewertet.