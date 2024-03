Aeon Stores Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Aeon Stores Hong Kong-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 0,71 HKD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,65 HKD, was einem Unterschied von -8,45 Prozent entspricht. Charttechnisch gesehen wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (0,63 HKD) lag nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+3,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aeon Stores Hong Kong-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenrendite von Aeon Stores Hong Kong beträgt derzeit 5,88 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,59 % liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aeon Stores Hong Kong. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Hier wurde über Aeon Stores Hong Kong unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aeon Stores Hong Kong-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl für den RSI als auch für den RSI25 ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.