Aeon Stores Aktie: In Lauerstellung

Die Aeon Stores Hong Kong wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,75 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,65 HKD) um -13,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,69 HKD weist auf eine Abweichung von -5,8 Prozent hin. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in Gesprächen der Anleger über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aeon Stores Hong Kong widerspiegelt. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeon Stores Hong Kong liegt bei 37,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Die Dividendenrendite für Aeon Stores Hong Kong beträgt 5,88 Prozent und liegt damit 2,34 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.