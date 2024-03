Aeon Stores Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Dividendenrendite von Aeon Stores Hong Kong beträgt derzeit 5,88 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Aeon Stores Hong Kong in den vergangenen Monaten kaum Veränderungen erfahren haben. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie von Aeon Stores Hong Kong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,22 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit einer Rendite von -2,46 Prozent um 33,76 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aeon Stores Hong Kong-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine unterdurchschnittliche Performance aufweist. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.