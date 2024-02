Aeon Stores Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Aeon Stores Hong Kong hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,88 %, was 0,23 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Anleger äußerten sich verstärkt positiv über das Unternehmen Aeon Stores Hong Kong. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Aeon Stores Hong Kong im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,22 Prozent erzielt, was 31,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -10,42 Prozent, und Aeon Stores Hong Kong liegt aktuell 25,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.