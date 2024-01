Aeon Stores Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Aeon Stores Hong Kong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,85 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt um -3,97 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -25,87 Prozent für Aeon Stores Hong Kong führt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Aeon Stores Hong Kong um 31,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Aeon Stores Hong Kong ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aeon Stores Hong Kong derzeit auf 0,75 HKD, während der Aktienkurs selbst 0,66 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -12 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 0,69 HKD, was zu einem Abstand von -4,35 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aeon Stores Hong Kong haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Diskussionen festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Aeon Stores Hong Kong derzeit 5. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". Unsere Analysten vergeben daher für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.