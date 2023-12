Aeon Metals Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Die Diskussionen über Aeon Metals in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel weder positiv noch negativ waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Aeon Metals wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Aeon Metals liegt bei 66,67, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Aeon Metals in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Aeon Metals auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aeon Metals derzeit bei 0,02 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,009 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -55 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 AUD, was einen Abstand von -10 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.