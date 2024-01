Aeon Hokkaido Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die technische Analyse der Aeon Hokkaido-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 858,26 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 934 JPY deutlich darüber liegt, mit einem Unterschied von +8,82 Prozent. Basierend auf dieser Information wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 894,98 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,36 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte die Aeon Hokkaido-Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben weder positive noch negative Ausschläge, wodurch überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Daraus ergibt sich, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch laut der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aeon Hokkaido liegt aktuell bei 18,75 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aeon Hokkaido-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.