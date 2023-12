Aeon Hokkaido Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI-Wert für Aeon Hokkaido liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 43,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Aeon Hokkaido im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aeon Hokkaido. Somit resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon Hokkaido-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 855,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt um +6,12 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aeon Hokkaido-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Aeon Hokkaido hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, wodurch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor resultiert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtwert von "Neutral" für Aeon Hokkaido.