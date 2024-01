Aeon Hokkaido Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die technische Analyse der Aeon Hokkaido-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 858,26 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 934 JPY gehandelt wird, was einem Abstand von +8,82 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 894,98 JPY, was einer Differenz von +4,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aeon Hokkaido wird als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionsthemen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Kommunikation über Aeon Hokkaido in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie wird daher auch hier als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 18, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer Neutral-Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine positive Einschätzung für die Aeon Hokkaido-Aktie.