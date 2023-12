Aeon Hokkaido Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Aeon Hokkaido-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 48, was bedeutet, dass das Wertpapier neutral eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls bei 48,95, was zu einer weiteren Neutral-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon Hokkaido-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 853,72 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 897 JPY liegt, wird die Aktie als gut bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (884,62 JPY) ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Aeon Hokkaido festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Eine Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Aeon Hokkaido eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als neutral führt.