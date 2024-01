Aeon Hokkaido Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Aeon Hokkaido wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Aeon Hokkaido eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs eine Abweichung von +8,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aeon Hokkaido führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Wert bei 21,21 liegt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ist jedoch mit 37,61 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".