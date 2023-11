Aeon Delight Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Investoren: Die Diskussionen über Aeon Delight in den sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen neutral bewertet.

Stimmung und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Aeon Delight. Daher wird die Aktie weiterhin als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon Delight-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 3098,43 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3480 JPY, was einer Steigerung von 12,31 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine neutrale Bewertung der Aeon Delight-Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse darauf hindeuten, dass die Aeon Delight-Aktie derzeit neutral bewertet werden kann.