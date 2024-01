Aeon Delight Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Aeon Delight auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Aeon Delight diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Aeon Delight wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergaben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 15 Punkte, was darauf hinweist, dass Aeon Delight momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 37,72, was bedeutet, dass Aeon Delight hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Technische Analyse: Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon Delight-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergab sich eine Abweichung von +13,11 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs (+3,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aeon Delight-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.