Aeon Delight Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aeon Delight notiert derzeit bei 3565 JPY und liegt damit um +4,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da die Aktie 13,61 Prozent über dem GD200 notiert. Aus charttechnischer Sicht wird daher für beide Zeiträume eine insgesamt positive Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Aeon Delight, so liegt dieser derzeit bei 46,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,33 eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderung für Aeon Delight, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Ebenso konnte in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Aeon Delight festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken ist in den letzten Tagen neutral geblieben, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Aeon Delight gab es weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Aeon Delight.