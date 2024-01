Aeon Delight Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die technische Analyse der Aeon Delight-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3174,79 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3610 JPY weicht somit um +13,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3467,9 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs mit +4,1 Prozent als ähnlich hoch eingestuft wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Aeon Delight eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Aeon Delight-Aktie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aeon Delight-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 13,64, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 42,06 ergibt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.