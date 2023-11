Aeon Credit Service Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Aeon Credit Service Asia Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,35 HKD gehandelt, was einer Abweichung von -1,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Abweichung vom GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, +0,56 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung der Aktie ebenfalls als "Neutral" führt. Von charttechnischer Sicht aus betrachtet, wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Wenn man den Aktienkurs von Aeon Credit Service Asia mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") vergleicht, ergibt sich eine Rendite von 23,3 Prozent, was über 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,38 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Aeon Credit Service Asia bei 27,68 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Aeon Credit Service Asia beträgt 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 57 für die Aktie ergibt, wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aeon Credit Service Asia derzeit bei 5,81 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".