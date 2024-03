Aeon Credit Service Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Der Aktienkurs von Aeon Credit Service Asia hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 14,07 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der "Verbraucherfinanzierung" hat Aeon Credit Service Asia mit einer Rendite von 27,28 Prozent die durchschnittliche Rendite von -13,22 Prozent deutlich übertroffen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Aeon Credit Service Asia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 40) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Aeon Credit Service Asia in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,49 HKD der Aeon Credit Service Asia-Aktie +1,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. In Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +1,67 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.