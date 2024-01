Aeon Credit Service Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Bei Aeon Credit Service Asia gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Die Stimmung wird anhand der Tendenzen in den sozialen Medien bewertet, und da keine besonderen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien schneidet Aeon Credit Service Asia gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 5,77 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aeon Credit Service Asia bei 5,35 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,43 HKD, was einer Abweichung von +1,5 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs ebenfalls nahe am Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aeon Credit Service Asia mit 8,52 Prozent etwas über dem Mittelwert und erhält daher auch hier eine "neutral"-Bewertung von den Analysten.

Zusammenfassend kann Aeon Credit Service Asia in allen Bereichen eine "neutral"-Bewertung für seine Leistung erhalten.