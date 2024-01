AeonADR Aktie: Das kann keiner glauben

Das Unternehmen Aeon hat eine Dividendenrendite von 1,18 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 0,73 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aeon ist überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem kritische Meinungen geäußert und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Aeon.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Aeon um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt die Rendite von Aeon mit 11,47 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 21,09 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aeon wird bei 47,26 als "Neutral" eingestuft, was auf eine neutrale Marktlage hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,93 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Aktie von Aeon in Bezug auf Dividendenrendite, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich Aktienkurs und den Relative Strength-Index.