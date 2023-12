AeonADR Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aeon in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Aeon gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aeon aktuell bei 98,11 und ist somit um 238 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Aeon eine Dividendenrendite von 1,18 % auf, was 0,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,89 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aeon weder auf 7- noch auf 25-Tage-Basis als überkauft oder überverkauft eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Aeon daher aufgrund der genannten Punkte mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.