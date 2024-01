AeonADR Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Aeon in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Basis als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2935,4 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3252 JPY lag. Dieser Unterschied von +10,79 Prozent führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 3110,76 JPY, was einem Unterschied von +4,54 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aeon-Aktie auf dieser Basis. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Daten zeigt sich, dass Aeon im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 98,11, was einen Abstand von 250 Prozent zum Branchen-KGV von 28,02 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Basis erhalten wir eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Aeon derzeit eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aeon-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.