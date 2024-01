AeonADR Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Aeon hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Aeon in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2935,4 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 3252 JPY liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3110,76 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Aeon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aeon mit 1,18 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent und erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Aeon daher mit einer "Gut"-Bewertung in der Internet-Stimmung und in der technischen Analyse, sowie mit einer "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI und der Dividende bewertet.