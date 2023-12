AeonADR Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Aeon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 98,11, was 241 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 28,75 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Aeon mit 9,62 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,86 Prozent, während Aeon mit 11,24 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Aeon veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Aeon. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 63,41 Punkten, was darauf hinweist, dass Aeon weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Aeon-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.