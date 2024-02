Aeolus Tyre tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Aeolus Tyre-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,98 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,05 CNH weicht somit um -15,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,77 CNH) liegt mit einer Abweichung von -12,48 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den Social Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aeolus Tyre eingestellt waren. Es gab fünf positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Zudem gab es ein überwiegend negatives Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aeolus Tyre liegt bei 42,75 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 62,99 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Aeolus Tyre in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -11,69 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,34 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Aeolus Tyre mit 20,64 Prozent über dem Durchschnitt von -12,98 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.