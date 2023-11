Aeolus Tyre Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Aeolus Tyre liegt bei 41,3, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 33,73, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aeolus Tyre besonders positiv diskutiert, und an neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün. Es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für Aeolus Tyre beträgt derzeit 5,89 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6,2 CNH liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 5,87 CNH eine positive Abweichung von 5,62 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Aeolus Tyre im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent erzielen, was 14,91 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 11,26 Prozent, und Aeolus Tyre liegt aktuell 12,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.