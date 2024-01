Aeolus Tyre Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Aeolus Tyre liegt bei 29,41, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,79 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "gut" für den RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aeolus Tyre derzeit als "neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,93 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,17 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,05 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,97 CNH, was einer Abweichung von +3,35 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "neutral" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aeolus Tyre in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 14,56 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,95 Prozent für Aeolus Tyre. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Überperformance von 11,89 Prozent eine gute Performance gezeigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Aeolus Tyre-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.