Aeolus Tyre Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Aeolus Tyre-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,69 CNH um -4,53 Prozent vom GD200 (5,96 CNH) entfernt ist. Dies deutet gemäß der charttechnischen Bewertung auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 5,49 CNH an. Somit liegt hier ebenfalls ein "Neutral"-Signal vor, da der Abstand +3,64 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Aeolus Tyre als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeolus Tyre-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 36. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (30,43) zeigt, dass auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aeolus Tyre.

Im Branchenvergleich hat die Aeolus Tyre-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +6,93 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,37 Prozent hatte, lag Aeolus Tyre um 12,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch keine bedeutende Veränderung, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aeolus Tyre-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.